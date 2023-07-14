Череватый объяснил, о чем свидетельствует скандал с генералом Поповым в армии РФ

Увольнение генерала еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут осуществлять ротацию сил.

Скандал с генералом Поповым в армии РФ свидетельствует о том, что РФ возглавляют чекисты, давно и системно не любящие военных.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, в РФ всегда Министерство возглавлял или ставленник "гэбэшной мафии" типа Иванова, данного соратника Путина.

"Перед тем это был Сердюков, человек с бизнес-замашками, не терпевший военных. Поэтому я думаю, там идет "драка под ковром". Еще многое мы узнаем. Думаю, они не любят свое руководство за долгие годы пренебрежения непосредственно генералитета и военных" ", — отметил Череватый.

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что решение Минобороны РФ по увольнению генерала Ивана Попова после его жалоб на нехватку поддержки на фронте и большие потери подтверждает слабость обороны оккупантов на фоне контрнаступления ВСУ.

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