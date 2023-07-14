Череватий пояснив, про що свідчить скандал з генералом Поповим в армії РФ

Звільнення генерала ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть здійснювати ротацію сил.

Скандал з генералом Поповим в армії РФ свідчить про те, що РФ очолюють чекісти, які давно та системно не люблять військових.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, у РФ завжди Міністерство очолював або ставленик "гебешної мафії" типу Іванова, данвього соратника Путіна.

"Перед тим це був Сердюков, людина з бізнесовими замашками, яка не терпіла військових. Тому я думаю, там йде "бійка під килимом". Ще багато чого ми дізнаємося. Думаю, вони не люблять своє керівництво за довгі роки зневаги безпосередньо генералітету і військових", - зазначив Череватий.

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що рішення Міноборони РФ щодо звільнення генерала Івана Попова після його скарг на нестачу підтримки на фронті та великі втрати підтверджує слабкість оборони окупантів на тлі контрнаступу ЗСУ.

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