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Розвідка Британії пояснила, чому РФ вперше не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Розвідка Британії пояснила, чому РФ вперше не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ

Росія під час параду ВМФ вперше не виведе ядерні субмарини

Це вперше від 2017 року, коли ядерні субмарини не залучать до головного огляду флоту.

У Росії під час параду ВМФ, який відбудеться 30 липня у Санкт-Петербурзі, не братимуть участь ядерні підводні човни. Це свідчить про побоювання росіян на тлі нещодавнього заколоту ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Крім того, таке рішення спричинене необхідністю технічного обслуговування.

Про це йдеться у новому огляді Великої Британії.

Зазначається, це вперше з 2017 року, коли ядерні субмарини не залучать до головного огляду флоту.

"Зміна, ймовірно, пов’язана з необхідністю технічного обслуговування  і збереження доступності для залучення до операцій та навчання. Також є реалістична ймовірність, що на рішення вплинули внутрішньобезпекові міркування, у контексті спроби заколоту ПВК "Вагнер", - кажуть у розвідці.

Нагадаємо, що напередодні, Росія збудувала новий ракетний корабель "Циклон", аби з нього атакувати Україну.

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Дата публікації
Перегляди
2258
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