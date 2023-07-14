Розвідка Британії пояснила, чому РФ вперше не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ

Це вперше від 2017 року, коли ядерні субмарини не залучать до головного огляду флоту.

У Росії під час параду ВМФ, який відбудеться 30 липня у Санкт-Петербурзі, не братимуть участь ядерні підводні човни. Це свідчить про побоювання росіян на тлі нещодавнього заколоту ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Крім того, таке рішення спричинене необхідністю технічного обслуговування.

Про це йдеться у новому огляді Великої Британії.

Зазначається, це вперше з 2017 року, коли ядерні субмарини не залучать до головного огляду флоту.

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"Зміна, ймовірно, пов’язана з необхідністю технічного обслуговування і збереження доступності для залучення до операцій та навчання. Також є реалістична ймовірність, що на рішення вплинули внутрішньобезпекові міркування, у контексті спроби заколоту ПВК "Вагнер", - кажуть у розвідці.

Нагадаємо, що напередодні, Росія збудувала новий ракетний корабель "Циклон", аби з нього атакувати Україну.

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