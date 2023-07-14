Американські аналітики розповіли про контрнаступ ЗСУ біля Бахмута

Контрнаступальні дії Збройних сил України тривають на Бахмутському напрямку. Зокрема, у самому місті Бахмут. Українські захисники стикаються з спротивом зі сторони російських окупантів.

Про це повідомили у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що протягом минулої доби, 13 липня, українські війська здійснили наземні атаки та просунулися в район Бахмута Донецької області. В українському Генштабі та Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на північ і південь від міста та просунулися на його південний фланг. Крім того, у Східному угрупованні військ України інформують, що Сили оборони володіють ініціативою навколо Бахмута та просуваються на нові позиції на невизначених висотах.

Відомо, що 13 липня російські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили всі російські атаки поблизу Берхівки. Зазначається, що поблизу Кліщіївки діють невизначені чеченські формування у внутрішній охороні без бойового значення.

Ситуація в Бахмуті. Карта боїв ISW.

На кадрах за 13 липня нібито видно, як підрозділи 3-го десантно-штурмового загону 137-го гвардійського повітряно-десантного (ВДВ) полку (106-ї гвардійської дивізії ВДВ) відбивають українську атаку на Соледарському напрямку (12 км на північний схід від Бахмута).

Російські військові блогери та "воєнкори" стверджували, що російські сили відбили українські сили з висот поблизу Кліщіївки, а, своєю чергою, ЗСУ здійснили атаки поблизу Курдюмівки та Андріївки.

Зазначається, що українські та російські сили продовжували вести наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 13 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня, показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на північ від Красногорівки, що за 9 км на північ від Авдіївки. Також український Генштаб повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Кераміки та Мар’їнки.

На кадрах, опублікованих за 12 і 13 липня, нібито видно, як на Авдіївському напрямку діють підрозділи 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) і підрозділи 33-го мотострілецького полку 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія), що діяла на мар'їнському напрямку.

Ситуація в Донецькій області. Карта боїв ISW.

Американські аналітики також повідомили, що протягом 13 липня українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Нагадаємо, в українському Міноборони повідомляли, що ЗСУ мають просування в районі Бахмута. Також відомо, що наразі Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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