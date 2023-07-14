Знищено 550 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Знищено ще дві ракети та 31 безпілотник ворога.

Станом п'ятницю, 14 липня 2023 року, ЗСУ знищили 236 590 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 550 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 4097 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8008 (+9) од,

артилерійських систем - 4449 (+24) од,

РСЗВ - 680 (+2) од,

засоби ППО - 423 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3783 (+31),

крилаті ракети - 1273 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7019 (+24) од,

спеціальна техніка - 662 (+10).

Нагадаємо, розпочалася 506 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни обстріляли Україну з авіації 52 рази за добу. Росія надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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