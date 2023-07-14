Росіяни атакували дронами Кривий Ріг: є влучання (фото)

Вночі проти п'ятниці, 14 липня, Дніпропетровську область атакували російські безпілотники. Силам ППО вдалося збити шість дронів. Втім, сталися влучання у Кривому Розі.

Про це повідомив повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" збили 6 "Шахедів". Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Внаслідок удару РФ пошкоджено комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три понівечені. Пошкоджено спецтехніку. Крім того, зачепило ще й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Через атаку РФ постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

"Вдарив агресор і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали", - повідомив Лисак.

Вночі проти п'ятниці, 14 липня, Дніпропетровську область атакували російські безпілотники.

Російська армія атакувала дронами Кривий Ріг. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вночі проти 14 липня через загрозу атаки балістики повітряна тривога оголошена в низці областей України. Зокрема, у Кривому Розі сирени пролунали о 00:35. Тривога тривала понад три години - до 04:03.

Під час повітряної тривоги на Одещині та у Кривому Розі пролунали вибухи. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.

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