Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний

У четвер зранку, 13 липня, російські окупаційні війська скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, що у Чорному морі.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російська армія продовжує застосовувати тактичну авіацію на Бериславщині Херсонської області. Зокрема, по селищу Козацьке у середу "відпрацювали" керованими авіабомбами.

Всього протягом минулої доби зафіксовано понад 70 артилерійських обстрілів з витратою понад 460 снарядів.

Як повідомлялося, російські окупанти посилили атаки авіабомбами і "Ланцетами" на півдні України. Крім того, війська РФ повертаються на свої позиції, звідки відступила вода після підриву Каховської ГЕС.

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