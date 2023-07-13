Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
6167
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний

Окупанти активно застосовують тактичну авіацію на півдні.

У четвер зранку, 13 липня, російські окупаційні війська скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, що у Чорному морі. 

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російська армія продовжує застосовувати тактичну авіацію на Бериславщині Херсонської області. Зокрема, по селищу Козацьке у середу "відпрацювали" керованими авіабомбами.

Всього протягом минулої доби зафіксовано понад 70 артилерійських обстрілів з витратою понад 460 снарядів. 

Як повідомлялося, російські окупанти посилили атаки авіабомбами і "Ланцетами" на півдні України. Крім того, війська РФ повертаються на свої позиції, звідки відступила вода після підриву Каховської ГЕС.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6167
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація