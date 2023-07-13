Відома російська співачка публічно зізналася в алкоголізмі

Російська співачка МакSим публічно зізналася в своїй алкогольній залежності.

Після двох зірваних концертів, на яких артистка на сцені ледь стояла і не могла потрапити в ноти, вона не стала приховувати, що й справді зловживала міцними напоями. Знаменитість записала відео, в якому пояснила, що почала прикладатися до чарки бо взяла на себе забагато після тривалої хвороби.

Як відомо, у червні 2021 року МакSим забрали до лікарні з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. Через критичний стан її ввели в штучну кому, в якій вона провела більше двох тижнів:

"Я вирішила, якщо я зараз вип'ю алкоголь, то вийду на сцену, відпрацюю як машина. Не вийшло. Закінчилося все зривом концерту. Я дійшла до того, що ось ця моя, що стала звичкою, така спроба втекти від проблем, недугів, від якихось емоцій за допомогою алкоголю. Вони ні до чого не приводять. Більше того, вони приводять до величезних втрат у підсумку. Я дійшла до висновку, що це залежність. Усвідомила це, прийняла і вирішила діяти. Тому зараз я перебуваю в клініці і вже тривалий час", - розповіла МакSим.

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, на початку квітня цього року МакSим зірвала власний концерт. Вона вийшла на сцену, ледь тримаючись на ногах і не потрапляла в ноти.

Зазначимо, що співачка МакSим мовчить про повномасштабну війну рф проти України. 2017 року артистка потрапила до бази сайту "Миротворець". Вона неодноразово їздила до окупованого росією Криму та знімала кліп у Керчі.

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