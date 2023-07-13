Артист подякував росіянам за цікавість до його нової стрічки.

Голлівудський актор Джонні Депп неочікувано звернувся до росіян.

Зірка фільму "Пірати Карибського моря" записав відеозвернення, у якому подякував росіянам за їхню цікавість до історико-біографічної драми "Жанна Дюбаррі", де він зіграв головну роль.

Запис зі зверненням Деппа до росіян показали на допрем'єрному показі картини у Москві. У відео Депп сказав росіянам:

"Це Джонні Депп. Дуже дякую, що знайшли час переглянути наш фільм "Жанна Дюбаррі". Я ним дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе і до зустрічі", - говорить у ролику Джонні Депп.

Джонні Депп звернувся до росіян у Москві

Зазначимо, що раніше РосЗМП розповсюдили інформацію, що Джонні Депп має намір приїхати до країни-терористки росії восени. Мовляв, у рф актор, який також грає у гурті Hollywood Vampires, має записати трек з російським гуртом "ЯМОРЕ" за чималий гонорар. Окрім того, знаменитості нібито мають провести ексурсію містами росії.

Нагадаємо, що в історичній драмі режисерки Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбаррі" Джонні Депп зіграв одну з головних ролей - французького короля Людовіка XV. Це стала перша велика роль актора у кіно після його гучного та скандального розлучення з Ембер Герд.

Вперше картину показали на Каннському кінофестивалі у травні. Присутні зустріли прем'єру та самого Деппа гучними оваціями. Від теплого прийому актор не втримав емоцій та розплакався.

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