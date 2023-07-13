Контрнаступ ЗСУ: у Генштабі розповіли про успіхи на фронті

Збройні сили України продовжують просування на двох напрямках фронту. Українські захисники мають успіхи поблизу Бахмута на Донеччині та у Запорізькій області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські військові продовжують тиснути на окупаційну армію на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Крім того, у Запорізькій області Сили оборон мають успіх на двох ділянках поблизу міста Оріхів.

"На напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Новотокмачка - Новопокровка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомив Ковальов.

Українська армія також веде наступ північніше та південніше Бахмута. На південному фланзі ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на позиціях, розповів речник Генштабу.

ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви, але Сили оборони відбивають атаки армії РФ.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ у зведенні 13 липня повідомив, що окупанти завдали 60 авіаційних ударів по Україні за добу. Армія РФ зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

У своєму новому звіті ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ. Зазначається, що протягом минулої доби, 12 липня, українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і досягли успіхів на деяких ділянках.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що на одному із напрямків контрнаступу ЗСУ повністю перехопили ініціативу та "косять" окупантів. Так, частковий успіх уздовж лінії фронту мають українські військові на Бердянському напрямку.

Крім того, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів про те, що відбувається у Бахмуті. За його словами, ЗСУ зайняли панівні висоти довкола міста. Зокрема, вони тримають під вогневим контролем входи, виходи й переміщення ворога.

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