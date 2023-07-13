Макрону до Єлисейського палацу відправили моторошний "подарунок" - Current Values

У ніч проти понеділка, 10 липня, служба кореспонденції Єлисейського палацу отримала поштою лист, у якому був відрізаний людський палець.

Про це стало відомо 12 липня французькому виданню Current Values, котре посилається на власні джерела.

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"Палець поклали в холодильник. Немає жодного сліду, хто міг надіслати лист. Палець виявила поліція вночі в президентській резиденції Еммануеля Макрона", - пишуть журналісти.

Як зазначає видання, особу, якій належить ампутований палець, уже ідентифікували.

"Це одразу запустило відповідну процедуру на випадок надзвичайної ситуації, яка сталася. Особа, про яку йдеться, взяли під "опіку" компетентні служб. Вона підлягає належному медичному обстеженню", - вказує джерело, яке знайоме із цим питанням.

Єлисейський палац відмовився давати коментарі журналістам.

Нагадаємо, французький лідер Еммануль Макрон відреагував на критику Зеленського про невизначеність НАТО у питанні вступу України до Альянсу.

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