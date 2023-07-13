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Нічна атака на Київ: що відбувається на місці події

Нічна атака на Київ: що відбувається на місці події

Окупанти знову атакували столицю / Фото: Associated Press

Поліція фіксує всі наслідки пошкоджень.

Російські окупанти посеред ночі обстріляли мирні міста України. Вибухи та роботу ППО зафіксовано в Києві, Херсоні, Хмельницькій області та Кропивницькому.

У столиці внаслідок російської атаки в одному з районів Києва загинула людина.

"У Подільському районі столиці під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого", — йдеться в повідомленні КМВА.

Що наразі відбувається на місці влучання

Уламки потрапили у верхній поверх будинку, чотири поверхи постраждали, там вибило шибки, обгорів фасад. В одному будинку постраждала дівчина, а в іншому - хлопець.

На місці працює поліція, яка фіксує наслідки ворожого удару. Також уламками пошкоджено автівки, що перебували поряд.

За даними журналіста, який наразі на місці інциденту, поблизу будинків є підземний паркінг. Однак, за словами охоронця, люди туди не спускаються під час повітряної тривоги.

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