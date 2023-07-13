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Втрати армії РФ перевалили за 236 тисяч: Генштаб оновив дані

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Втрати армії РФ перевалили за 236 тисяч: Генштаб оновив дані

Від 24 лютого 2022-го ліквідовано понад 236 тисяч окупантів РФ.

Знищено ще 26 дронів ворога та два танки.

Станом на 13 липня 2023 року ЗСУ знищили 236 040 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 510 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 236 040 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 4092 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7999 (+9) од,

артилерійських систем - 4425 (+23) од,

РСЗВ - 678 (+4) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 421 (+6) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3752 (+26),

крилаті ракети - 1271 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6995 (+17) од,

спеціальна техніка - 652 (+5).

Дата публікації
Перегляди
176
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