Потери армии РФ перевалили за 236 тысяч: Генштаб обновил данные

Уничтожены еще 26 дронов врага и два танка.

По состоянию на 13 июля 2023-го ВСУ уничтожили 236 040 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава – около 236 040 (+510) человек ликвидировано,

танков — 4092 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7999 (+9) ед,

артиллерийских систем — 4425 (+23) ед,

РСЗО — 678 (+4) ед,

средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems ‒ 421 (+6) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3752 (+26),

крылатые ракеты – 1271 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6995 (+17) ед,

специальная техника – 652 (+5).

Напомним, начались 505-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Генштаб сообщил, чтооккупанты нанесли 60 авиационных ударов по Украине в сутки. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

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