Взрывы в Хмельницкой области: в ОВА рассказали об атаке на область

В ночь на четверг, 13 июля, во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили в Хмельницкой области российскую ракету.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, силы ПВО сбили ракету войск РФ. Спасибо ПВО за филигранную работу", — говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что попаданий на территории области не зафиксировано. Также обошлось без пострадавших.

Ночная атака РФ

В Хмельницкой области в 00:38 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась в 02:39. Впоследствии в Сети сообщили, что звуки взрывов на Киевщине и Хмельницкой области. Информацию подтвердили в ОВА.

В Воздушных силах ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет и дронов. Известно, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками, "Калибрами" и "Искандерами". Силы ПВО уничтожили 20 дронов и два "Калибра".

Утром в КМВА сообщили, что силы ПВО сбили около десятка "шахедов" над Киевом. Обломки дронов упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. Есть повреждения в домах.

Спасатели обнаружили тело погибшего во время тушения пожара в Подольском районе. В Дарницком районе госпитализировали двоих пострадавших.

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