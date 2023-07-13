Зеленский раскритиковал НАТО за неопределенность: реакция Макрона

Президент Франции подчеркнул, что мир поддерживает Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал критику НАТО украинского коллеги Владимира Зеленского из-за нерешительности Альянса по Украине. По мнению французского лидера, НАТО должно больше помогать Киеву.
Об этом Макрон высказался на саммите в Вильнюсе, пишет "Голос Америки".
"Это справедливо для украинского президента – требовать. Он находится в центре войны, защищая суверенитет своей страны, своих людей. Мы должны стоять рядом с международными ценностями, защищая Европу", – заявил французский президент.
По его словам, многие страны поддерживают Украину и применяют санкции против страны-агрессорки Российской Федерации, а также стремятся избежать эскалации и расширения войны.
Макрон пообещал продолжать "быть рядом" с Украиной, даже если война будет "войной на истощение".
"Время сейчас играет на руку Украине, потому что Россия показала первые признаки раскола", — подчеркнул президент Франции.
Критика Зеленского НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Альянс за нерешительность в отношении Украины. По его словам, на саммите обсуждаются формулировки без Украины.
"Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсудю это на саммите", — подчеркнул украинский лидер.
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