Зеленский возмутился неопределенностью НАТО: Германия упомянула об "условиях"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин понимает нетерпение Киева из-за отсутствия графиков вступления в НАТО. Впрочем, что касается членства, то здесь должны быть выполнены условия.

Об этом глава германского ведомства сказал в интервью ARD.

Писториус подчеркнул: все союзники соглашаются с тем, что Украина присоединится к НАТО после окончания войны с агрессорской Россией.

"Все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО. Я понимаю обиду и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой есть Украина, я ей вполне сочувствую", — сказал министр.

По его словам, для вступления в НАТО должны быть выполнены условия. Впрочем, какие именно – Писториус не сказал.

"Членство до того, как пограничные вопросы будут урегулированы и наступит мир, будет означать, что дело об Альянсе может быть спровоцировано почти немедленно каким-либо действием", — подчеркнул руководитель Минобороны Германии.

Заявление Зеленского о позиции НАТО

Президент Владимир Зеленский подверг критике Альянс за нерешительность в отношении Украины. Глава государства заявил, что заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждаются формулировки без Украины.

"Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсудю это на саммите", — подчеркнул президент.

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