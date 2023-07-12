Крупнейшие операции НАТО: история достижений и провалов Альянса

Коллективная оборона – именно этот принцип занимает центральное место в основном договоре НАТО. Он не только объединяет членов организации, но и обязывает их защищать друг друга. К защите Североатлантический Альянс готов прибегать, даже если нападение на себя не подвергается. Угрозой может считать определенные конфликты рядом своих границ, поэтому собственный военный контингент постоянно держит в боевой готовности и нередко вовлекает его в разные операции и миссии, говорится в ТСН.

Без применения оружия

За всю свою историю НАТО участвовала в десятке миссий и трех десятках операций, их большинство без применения оружия, но демонстрируя ее, и держа наготове. На любую нестабильность Альянс всегда реагировал сдержанно. Согласно уставным документам, военное решение вопроса на втором плане. В первую очередь есть попытки политического или дипломатического урегулирования. В то же время, не редко в момент переговоров рядом в морях дежурят их эсминцы или подлодки.

Но урегулирование конфликтов, где бы это ни было, в первую очередь дело рук ООН. Лишь после их работы, попыток навести порядок и в конце концов принятие резолюции о необходимости привлечения дополнительных сторон, в том числе с военной мощью, начинает действовать НАТО. "НАТО всегда ждали резолюции от ООН, чтобы этот процесс миротворческий был зафиксирован, и дальше они чаще всего как раз присоединялись для охраны и помощи", — рассказывает кандидат политических наук Анна Шелест.

Проверка войной

В начале же 90-х охраны и помощи уже было мало — в Югославии началась война. Главные миротворческие силы все же принадлежали ООН, а НАТО привлекали в самые сложные моменты. Нередко это кратковременные и спонтанные операции в разных районах. Предметно для себя Альянс выделяет действия в Боснии и Герцеговине – силы Альянса впервые применяют боевую авиацию, и война здесь вскоре завершилась.

Далее в Косово — еще одна воздушная операция, и в Северной Македонии, где вооруженное противостояние удалось предотвратить вообще. “Считается самой успешной превентивной миссией. Это первый случай, когда натовские силы вошли до начала активных боевых действий. Там уже начались беспорядки. Миссия обеспечила разведение этих конфликтующих сторон”, – рассказывает Шелест.

В Югославии война не была простой и быстрой. Часто в одном регионе проживали люди не только разных национальностей, но и разных религий — в водовороте войны и ненависти одни других — вытесняли, выгоняли или убивали, и даже многочисленным миротворцам от ООН что-то сделать было невмоготу.

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События в Сребренице всколыхнули весь мир. Боснийские сербы вытеснили из города нидерландских миротворцев и пообещали не трогать гражданское население. Зато казнили всех мужчин, 8 тысяч боснийских мусульман, самым молодым по 12 лет.

Участие украинцев

Не допустить подобного в другом мусульманском городке - Жепи - задача выпала украинским миротворцам в составе миссии ООН. Стрелковым оружием и 9-ю БТРами 79 наших бойцов две недели сдерживали 2000 сербов. Те не смогли взять город и пошли на переговоры. Таким образом был открыт зеленый коридор для гражданских — спасены от 5 до 10 тысяч человек. “Только в нашем секторе мы эвакуировали около 46 тысяч населения. Мы просто ехали в самые отдаленные уголки горной сербской окраины, забирали там людей, становились живым щитом, на наших автомобилях”, — так об участии украинцев в миротворческой миссии ООН в югославском рассказывает Валерий Евбаков, который был одним из спасавших людей, но уже в другом городке – западнее Жепы.

Боснийские сербы казнили 8 тысяч боснийских мусульман / Фото: Associated Press

Украинцы заявили о себе и показали характер. В дальнейшем в миротворческих миссиях как ООН, а теперь и НАТО, мы стали постоянными участниками.

В целом, кампании в этом регионе, одни из самых многочисленных для НАТО, некоторые, как миссия в Косово, продолжаются и сейчас. Больше операций только в Афганистане.

Еще по одной операции в Ливии и Литве-Латвии-Эстонии, где с 2004-го по настоящее время продолжается операция по защите воздушного пространства. А также НАТО трижды отправлялось в Индийский океан, где пришлось унимать сомалийских пиратов.

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Изменение стратегий и подходов

С каждой миссии, как военной, так и нет, Североатлантический Альянс не только делал выводы, но и реально менял подходы к работе и обороне. Первую стратегию этой обороны определили в начале 50-х. Главное, речь шла о своей защите "всеми возможными средствами". В 67-м, после активных дебатов понятие «массированный удар» заменили «гибким реагированием», где каждый случай, в каждом месте, нуждается в своих отдельных решениях.

Очередные изменения в уставе НАТО появились после падения Берлинской стены, а затем и еще до двухтысячных. Но предотвратить или предвидеть события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке это не помогло.

Новое лицо терроризма

Была самая большая террористическая атака в истории человечества. Смертники аль-Каиды захватили 4 пассажирских самолета в Соединенных Штатах Америки. Двумя из них протаранили всемирно известные башни-близнецы. Около 3 тысяч погибших, около 6 тысяч раненых.

Около 3 тысяч погибших, около 6 тысяч раненых. / Фото: Associated Press

К тому моменту в документах НАТО терроризм уже определили как один из факторов угрозы, но положения борьбы еще только формировались. “Конечно, миссия специфична, поскольку стороной стала фактически банд-группировка. Не те, кто выдвигает политические требования, не те, кто хочет отделить часть территории”, — объясняет заместитель директора центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

В заявлениях террористов говорилось исключительно о неприязни к США, о НАТО ни слова. Но по уставу Альянса нападение на одну из стран-членов расценивают нападением на всех, и впервые за время существования применяют эту 5-ю статью.

В небо над США поднимают спецсамолеты, они почти год патрулируют пространство, в Средиземное море направляют корабли Альянса и несколько лет проверяют все суда. Для США этого мало, они стремятся поквитаться с аль-Каидой и НАТО не возражает. Правда, дело не быстрое – ликвидацию лидера аль-Каиды Усама бен Ладена реализуют всего за 10 лет. А до этого силы ООН и НАТО развертывают самые масштабные свои операции. К ним привлекут около 130 тысяч военнослужащих из 48 стран. Задача – помогать центральному правительству Афганистана укреплять свою власть и демократическое устройство. В основном за счет местной армии, которую научили натовские инструкторы.

Вторжение россиян

Очередной большой угрозой для Альянса НАТО определит российское вторжение на украинский восток и аннексию Крыма в 2014-м. Но кроме осуждения действиям Москвы и словесной поддержки официальному Киеву, существенных мер не примет.

Эта позиция в корне изменит лишь полномасштабное вторжение России в Украину, 24 февраля 2022 года. НАТО не вмешивается, главное опасение всех членов Альянса — стать стороной конфликта, но начинает предоставлять вооружение и берется учить украинских военных.

Война еще продолжается, а в Альянсе уже заявляют, что после победы Украины, переписывать свои уставные документы придется снова, учитывая украинский опыт как обороны, так и атаки для защиты своей страны.

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