Найбільші операції НАТО: історія досягнень і провалів Альянсу

За всю свою історію НАТО брало участь у десятку місій та трьох десятка операцій.

Колективна оборона - саме цей принцип посідає центральне місце в основному договорі НАТО. Він не лише об'єднує членів організації, а й зобов'язує їх захищати одне одного. До захисту Північноатлантичний Альянс готовий вдаватися, навіть якщо нападу на себе не зазнає. Загрозою може вважати певні конфлікти поряд своїх кордонів, тому власний військовий контингент постійно тримає у бойовій готовності і нерідко залучає його до різного роду операцій та місій, йдеться в ТСН.

Без застосування зброї

За всю свою історію НАТО брало участь у десятку місій та трьох десятка операцій, їх більша частина без застосування зброї, але демонструючи її, і тримаючи на поготові. На будь-яку не стабільність Альянс завжди реагував стримано. Згідно статутних документів військове вирішення питання на другому плані. В першу чергу є намагання політичного або дипломатичного врегулювання. Водночас, не рідко в момент переговорів поруч у морях чергують їх есмінці чи підводні човни.

Та врегулювання конфліктів, де б це не було, у першу чергу справа рук ООН. Лише після їхньої роботи, спроб навести порядок, і зрештою ухвалення резолюції про потребу залучення додаткових сторін, зокрема і з військовою потугою, починає діяти НАТО. “НАТО завжди чекали на резолюцію від ООН, щоб цей процес миротворчий був зафіксований, і далі вони частіше за все якраз приєднувалися для охорони і допомоги”, - розповідає кандидат політичних наук Ганна Шелест.

Перевірка війною

На початку ж 90-стих охорони і допомоги вже було замало - у Югославії почалася війна. Головні миротворчі сили все ж належали ООН, а НАТО залучали у найскладніші моменти. Нерідко це короткотривалі та спонтанні операції у різних районах. Предметно для себе Альянс виокремлює дії у Боснії та Герцеговині, - сили Альянсу вперше застосовують бойову авіацію, і війна тут невдовзі завершилася.

Далі у Косово - ще одна повітряна операція, і в Північній Македонії, де збройному протистоянню вдалося запобігти взагалі. “Вважається найуспішнішою превентивною місією. Це перший випадок, коли натівські сили увійшли до того, як розпочалися активні бойові дії. Бо там вже почалися заворушення. Місія забезпечила розведення цих конфліктуючих сторін”, - розповідає Шелест.

На теренах Югославії війна не була простою та швидкою. Часто в одному регіоні проживали люди не лише різних національностей, а й різних релігій - у вирі війни та ненависті одні інших - витісняли, виганяли або й вбивали, і навіть численним миротворцям від ООН щось вдіяти було несила.

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Події в Сребрениці сколихнули увесь світ. Боснійські серби витіснили з міста нідерландських миротворців і пообіцяли не чіпати цивільне населення. Натомість стратили усіх чоловіків, 8 тисяч боснійських мусульман, наймолодшим по 12 років.

Участь українців

Не допустити подібного у іншому мусульманському містечку - Жепі - завдання випало українським миротворцям, у складі місії ООН. Стрілецькою зброєю та 9-тьма БТРами 79 наших бійців два тижні стримували 2000 сербів. Ті не змогли взяти місто і пішли на переговори. Таким чином був відкритий зелений коридор для цивільних, - врятовано від 5 до 10 тисяч осіб. “Тільки у нашому секторі ми евакуювали десь 46 тисяч населення. Ми просто їхали в самі віддалені куточки гірської сербської окраїни, забирали там людей, ставали живим щитом, на наших автомобілях”, - так про участь українців в миротворчій місії ООН в югославському розповідає Валерій Євбаков, який був одним з тих, хто рятував людей, але вже в іншому містечку - західніше від Жепи.

Боснійські серби стратили 8 тисяч боснійських мусульман / Фото: Associated Press

Українці заявили про себе і показали характер. Надалі у миротворчих місіях як ООН, а відтепер і НАТО, ми стали постійними учасниками.

Загалом, кампанії в цьому регіоні, одні з найчисленніших для НАТО, деякі, як місія у Косово тривають і нині. Більше операцій лише в Афганістані.

Ще по одній операції у Лівії та Литві-Латвії- Естонії, де із 2004-того й до нині триває операція із захисту повітряного простору. А також НАТО тричі вирушало у Індійський океан, де довелось вгамовувати сомалійських піратів.

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Зміна стратегій і підходів

Із кожної місії, як військової так і ні, Північноатлантичний Альянсі не лише робив висновки, а й реально змінював підходи до роботи та оборони. Першу стратегію цієї оборони визначили на початку 50-тих. Головно, йшлося про свій захист "усіма можливими засобами". У 67-му, після активних дебатів поняття «масований удар» замінили на «гнучке реагування», де кожен випадок, у кожному місці, потребує своїх окремих рішень.

Чергові зміни у статуті НАТО з'явилися після падіння Берлінської стіни, а потім і ще перед початком двотисячних. Але запобігти чи передбачити події 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку, це не допомогло.

Нове обличчя тероризму

Була найбільша терористична атака в історії людства. Смертники аль-Каїди захопили 4 пасажирські літаки в Сполучених Штатах Америки. Двома із них протаранили всесвітньо відомі вежі-близнюки. Майже 3 тисячі загиблих, близько 6 тисяч поранених.

Майже 3 тисячі загиблих, близько 6 тисяч поранених. / Фото: Associated Press

На той момент у документах НАТО тероризм вже визначили як один із факторів загрози, але положення боротьби ще тільки формувалися. “Звичайно місія специфічна, оскільки стороною стало фактично банд-угруповання. Не ті, хто висувають політичні вимоги, не ті хто хоче відокремлення частини території”, - пояснює заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

У заявах терористів йшлося виключно про неприязнь до США, про НАТО ані слова. Але за статутом Альянсу напад на одну з країн-членів розцінюють нападом на всіх, і вперше за час існування застосовують цю 5-ту статтю.

У небо над США піднімають спецлітаки, вони майже рік патрулюють простір, у Середземне море направляють кораблі Альянсу і кілька років перевіряють всі судна. Для США цього замало, вони прагнуть поквитатися з аль-Каїдою і НАТО не перечить. Щоправда, справа не швидка - ліквідацію лідера аль-Каїди Усама бен Ладена реалізують лише за 10 років. А доти сили ООН та НАТО розгортають наймасштабніші свої операції. До них залучать майже 130 тисяч військовослужбовців із 48 країн. Завдання - допомагати центральному уряду Афганістану зміцнювати свою владу і демократичний устрій. Здебільшого за рахунок місцевої армії, яку навчили натівські інструктори.

Вторгнення росіян

Черговою великою загрозою для Альянсу, НАТО визначить російське вторгнення на український схід, та анексію Криму, у 2014-тому. Але крім осуду діям Москви, та словесної підтримки офіційному Києву, суттєвих мір не прийме.

Цю позицію докорінно змінить лише повномасштабне вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022. НАТО не втручається, головне побоювання усіх членів Альянсу - стати стороною конфлікту, але починає надавати озброєння та береться навчати українських військових.

Війна ще триває, а в Альянсі уже заявляють, що після перемоги України, переписувати свої статутні документи доведеться знову, врахувавши український досвід як оборони, так і атаки, задля захисту своєї країни.

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