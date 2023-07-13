Американские аналитики назвали саммит НАТО провалом РФ: детали

Американские аналитики Института изучения войны считают, что саммит НАТО в Вильнюсе показал, как далеко полномасштабное вторжение РФ в Украину отбросило Москву от начальных целей, ради которых начиналась война.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Американские специалисты отмечают, что предотвращение расширения НАТО и удаления границ Альянса от РФ были одними из заявленных Кремлем целей перед вторжением в Украину в феврале 2022-го. Ведь Кремль постоянно повторял эту цель с самого начала войны.

"Российское информационное пространство продолжает демонстрировать в целом сдержанную реакцию на саммит НАТО. Многие российские источники утверждали, что они уже давно имеют доступ к документам по планированию саммита и что ни одна из достигнутых договоренностей не стала неожиданностью. Также многие милблогеры утверждали, что саммит был "провалом" для Украины, поскольку ей не обеспечили немедленное вступление в НАТО", — говорится в отчете ISW.

В Институте отмечается, что отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве в связи с событиями на саммите НАТО, а также вступлением Финляндии в НАТО и согласием Турции направить протокол о вступлении в Альянс Швеции, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль испытал и усвоил эти поражения.

Многие российские источники сообщают о саммите НАТО бесстрастно и приглушенно, что несравнимо с более широким поражением, которое этот саммит на самом деле представляет для довоенных целей России.

Напомним, ранее американские аналитики проанализировали реакцию Кремля на первый день саммита НАТО. Ее специалисты ISW назвали сдержанной. В частности, российские провоенные блоггеры выразили общее недовольство по поводу новой поставки оружия для ВСУ.

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