Американські аналітики назвали саміт НАТО провалом РФ: деталі

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що саміт НАТО у Вільнюсі показав, як далеко повномасштабне вторгнення РФ до України відкинуло Москву від початкових цілей, заради яких починалася війна.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

Американські фахівці наголошують, що запобігання розширенню НАТО та віддаленню кордонів Альянсу від РФ були одними із заявлених Кремлем цілей перед вторгненням до України у лютому 2022-го. Адже Кремль постійно повторював цю мету від самого початку війни.

"Російський інформаційний простір продовжує демонструвати загалом стриману реакцію на саміт НАТО. Багато російських джерел стверджували, що вони вже давно мають доступ до документів щодо планування саміту і що жодна з досягнутих домовленостей не стала несподіванкою. Також багато мілблогерів стверджували, що саміт був "провалом" для України, оскільки їй не забезпечили негайного вступу до НАТО", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті зауважують, що відсутність загального резонансу у російському інформаційному просторі у зв'язку з подіями на саміті НАТО, а також вступом Фінляндії до НАТО та згодою Туреччини направити протокол про вступ до Альянсу Швеції, ймовірно, свідчить про те, що Кремль зазнав і засвоїв ці поразки.

Багато російських джерел повідомляють про саміт НАТО безпристрасно і приглушено, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.

Нагадаємо, раніше американські аналітики проаналізували реакцію Кремля на перший день саміту НАТО. Її фахівці ISW назвали стриманою. Зокрема, російські провійськові блогери висловили загальне невдоволення з приводу нового постачання зброї для ЗСУ.

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