В Мариуполе прогремели взрывы: есть "прилет" в казарму кадыровцев

В городе неспокойно.
Во временно оккупированном армией РФ Мариуполе раздавались взрывы.
Об этом написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"По предварительной информации, раненых кадыровцев вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Судя по инфошуму в российской медиасреде, поражение может быть сопоставимо с "Юрьевской бавовной", которую россияне тоже массированно маскировали под "работу ПВО", – написал он.
Ранее стало известно, что захватчики разрабатывают план "эвакуации" из Мариуполя. Речь идет о вывозе коллаборантов, документов и награбленного имущества.
Кроме того, в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции. В частности, происходит активный вывоз зерна.
Также известно, что в Мариуполе при загадочных обстоятельствах гибнут оккупанты. В последние две недели в разных районах города нашли тела восьми российских военных: шестеро были зарезаны, а две – застрелены в затылок. Конечно же, такие случаи оккупационные власти активно скрывают, потому что у россиян может начаться настоящая паника.
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