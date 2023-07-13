В Мариуполе прогремели взрывы: есть "прилет" в казарму кадыровцев

Во временно оккупированном армией РФ Мариуполе раздавались взрывы.

Об этом написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По предварительной информации, раненых кадыровцев вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Судя по инфошуму в российской медиасреде, поражение может быть сопоставимо с "Юрьевской бавовной", которую россияне тоже массированно маскировали под "работу ПВО", – написал он.

Ранее стало известно, что захватчики разрабатывают план "эвакуации" из Мариуполя. Речь идет о вывозе коллаборантов, документов и награбленного имущества.

Кроме того, в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции. В частности, происходит активный вывоз зерна.

Также известно, что в Мариуполе при загадочных обстоятельствах гибнут оккупанты. В последние две недели в разных районах города нашли тела восьми российских военных: шестеро были зарезаны, а две – застрелены в затылок. Конечно же, такие случаи оккупационные власти активно скрывают, потому что у россиян может начаться настоящая паника.