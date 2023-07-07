Чувствуют, что ВСУ близко: оккупанты готовят план "эвакуации" из Мариуполя

Вероятно, бежать оккупанты и предатели будут в Россию.
Захватчики разрабатывают план "эвакуации" из Мариуполя. Речь идет о вывозе коллаборантов, документов и награбленного имущества.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Кроме того, в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции. В частности, происходит активный вывоз зерна.
Очевидно, россияне наконец-то осознали, что у них осталось совсем немного времени. Мариуполь обязательно провернется под контроль Украины, над этим сегодня активно работают наши воины и проукраинское население.
"Даже в случае бегства предателям Украины не удастся избежать ответственности. Каждому из них придется отвечать за свои поступки", – отметили в Центре.
Отметим, что в Мариуполе при загадочных обстоятельствах гибнут оккупанты. В последние две недели в разных районах города нашли тела восьми российских военных: шестеро были зарезаны, а две – застрелены в затылок. Конечно же, такие случаи оккупационные власти активно скрывают, потому что у россиян может начаться настоящая паника.
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