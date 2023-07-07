Мужчина и его собаки чудом сбежали от зашедшего во двор медведя - видео

Камера наблюдения пары из Нью-Джерси, США, зафиксировала напряженный момент, когда их собакам удалось спастись от черного медведя, ворвавшись в дверь.

Джозеф Дамиани сказал WCBS-TV, что слышал, как снаружи лают его собаки, поэтому он пошел на заднее крыльцо, чтобы разобраться.

"Я слышу много "гав-гав-гав". Собаки пролетают просто мимо меня, а потом я вижу медведя", — вспомнил он.

Мужчина добавил, что собаки проникли внутрь, оставив его наблюдать снаружи, как медведь пытался ворваться в дом.

Любимая Дамиани попыталась запереть дверь, но из-за толчка медведя она изо всех сил пыталась удержать дверь закрытой.

"Я просто пыталась запереть дверь, но не смогла, потому что там был поводок. Так что я боролась с медведем. Медведь толкал дверь туда, я толкала дверь назад”, — сказала Ширли Перлински.

Девушка, разместившая запись инцидента в Facebook, сказала, что знала, что Дамиани все еще был снаружи с медведем.

"Это мой парень, и я его очень люблю, но я не могла пустить медведя в свой дом", — сказала она.

Дамиани успел оббежать дом и войти через главную дверь.

Напомним, во время отдыха в Коста-Рике пара заплатила за поездку на такси 30 тысяч долларов вместо 55. Как это произошло.

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