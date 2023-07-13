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Звуки взрывов в Киевской и Хмельницкой областях

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
9354
Время на прочтение
1 мин
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Звуки взрывов в Киевской и Хмельницкой областях

Взрывы раздаются в Украине ночью 13 июля / Фото: ТСН.ua

Масштабная воздушная тревога в Украине продолжается.

В ночь на четверг, 13 июля, взрывы во время масштабной воздушной тревоги раздались в Киевской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщают местные паблики.

Как сообщают мониторинговые чаты, в регионах работают силы ПВО.

Upd.

Информацию о взрывах в Киевской области подтвердили в Киевской ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.

Напомним, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами и ракетами.

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Дата публикации
Просмотры
9354
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