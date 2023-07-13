На обратной стороне Луны обнаружили аномальное "горячее" пятно

Источником необычного явления на естественном спутнике Земли может быть излучение от гигантской массы гранита на месте давно потухшего лунного вулкана.

Ученые из Южного методистского университета в Далласе (США) обнаружили на обратной стороне Луны территорию размером примерно 50 километров, на которой температура на 10 градусов по Цельсию выше, чем окружающая среда.

Исследование сначала было опубликовано в журнале Nature, а его дополнительные подробности объявлены в среду, 12 июля, на конференции во французском Лионе, сообщает Live Science.

Эта таинственная "горячая" точка имеет странное происхождение: она, вероятно, вызвана естественным излучением, исходящим от огромной массы гранита, редко встречающегося в больших количествах за пределами Земли.

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Вероятно, источником этого необычного куска гранита является потухший вулкан на Луне, не извергавшийся 3,5 миллиарда лет. Его разрушенный кратер расположен рядом.

"Горячее" пятно было обнаружено с помощью нового метода с использованием микроволн для измерения температуры под поверхностью с помощью китайских лунных орбитальных аппаратов Chang'e 1 и 2. Ученые также использовали данные аппаратов NASA Lunar Prospector и Lunar Reconnaissance Orbiters.

Напомним, NASA оценивает возможность добычи лунного грунта для получения сперва воды и кислорода, а в будущем, вероятно, железа и редкоземельных элементов.

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