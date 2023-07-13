На зворотному боці Місяця виявили аномальну "гарячу" пляму

Джерелом незвичного явища на природному супутнику Землі може бути випромінювання від велетенської маси граніту на місці давно згаслого місячного вулкана.

Науковці із Південного методистського університету в Далласі (США) виявили на зворотньому боці Місяця територію, розміром приблизно 50 кілометрів, на якій температура на 10 градусів за Цельсієм вища, ніж навколишнє середовище.

Дослідження спершу було опубліковане в журналі Nature, а його додаткові подробиці оголошені в середу, 12 липня, на конференції у французькому Ліоні, повідомляє Live Science.

Ця таємнича “гаряча” точка має дивне походження: вона, ймовірно, спричинена природним випромінюванням, що виходить від величезної маси граніту, який рідко зустрічається у великих кількостях за межами Землі.

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Ймовірно, джерелом цього незвичайного шматка граніту є згаслий вулкан на Місяці, який не вивергався 3,5 мільярда років. Його зруйнований кратер розташований поруч.

“Гарячу” пляму було виявлено за допомогою нового методу з використанням мікрохвиль для вимірювання температури під поверхнею за допомогою китайських місячних орбітальних апаратів Chang'e 1 і 2. Науковці також використовували дані апаратів NASA Lunar Prospector і Lunar Reconnaissance Orbiters.

Нагадаємо, NASA оцінює можливість видобутку місячного ґрунту для отримання спершу води і кисню, а в майбутньому, ймовірно, заліза та рідкоземельних елементів.

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