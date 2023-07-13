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На зворотному боці Місяця виявили аномальну "гарячу" пляму

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На зворотному боці Місяця виявили аномальну "гарячу" пляму

На зворотному боці Місяця виявили аномально теплу ділянку / Фото: Associated Press

Джерелом незвичного явища на природному супутнику Землі може бути випромінювання від велетенської маси граніту на місці давно згаслого місячного вулкана.

Науковці із Південного методистського університету в Далласі (США) виявили на зворотньому боці Місяця територію, розміром приблизно 50 кілометрів, на якій температура  на 10 градусів за Цельсієм вища, ніж навколишнє середовище.

Дослідження спершу було опубліковане в журналі Nature, а його додаткові подробиці оголошені в середу, 12 липня, на конференції у французькому Ліоні, повідомляє Live Science.

Ця таємнича “гаряча” точка має дивне походження: вона, ймовірно, спричинена природним випромінюванням, що виходить від величезної маси граніту, який рідко зустрічається у великих кількостях за межами Землі.

Ймовірно, джерелом цього незвичайного шматка граніту є згаслий вулкан на Місяці, який не вивергався 3,5 мільярда років. Його зруйнований кратер розташований поруч.

“Гарячу” пляму було виявлено за допомогою нового методу з використанням мікрохвиль для вимірювання температури під поверхнею за допомогою китайських місячних орбітальних апаратів Chang'e 1 і 2. Науковці також використовували дані апаратів NASA Lunar Prospector і Lunar Reconnaissance Orbiters.

Нагадаємо, NASA оцінює можливість видобутку місячного ґрунту для отримання спершу води і кисню, а в майбутньому, ймовірно, заліза та рідкоземельних елементів.

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Дата публікації
Перегляди
1778
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