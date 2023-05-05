Из чего состоит ядро Луны: новое исследование

Новое исследование помогло французским ученым узнать, из чего состоит ядро Луны.

Об этом пишет Science Alert.

Выяснилось, что внутреннее ядро Луны на самом деле является твердым шариком, а его плотность подобна железу. Ученые собрали данные космических миссий и проанализировали степень деформации Луны через гравитационное взаимодействие с Землей, изменение ее расстояния от нашей планеты и лунную плотность.

Они узнали, что более плотный материал внутри Луны тяготеет к центру, а менее плотный – поднимается вверх. Это может помочь объяснить наличие определенных элементов в вулканических районах Луны.

Также выяснилось, что ядро Луны очень похоже на земное — оно имеет внешний слой жидкости и внутреннее ядро. Внутреннее ядро Луны имеет плотность около 7822 килограмма на кубический метр. Это очень похоже на свойства железа.

Напомним, NASA подготовило самую четкую карту возвышенностей на поверхности Луны.

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