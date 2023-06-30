NASA готовится добывать полезные ископаемые на Луне: о чем идет речь

Первые попытки масштабной добычи лунного грунта могут начаться в 2032 году.

NASA оценивает возможность добычи лунного грунта для получения сперва воды и кислорода, а в будущем, вероятно, железа и редкоземельных элементов.

Об этом заявил представитель NASA Джеральд Сандерс на конференции по горнодобывающей промышленности в Брисбене (Австралия), передает Reuters.

По его прогнозу, первые попытки масштабной добычи лунного грунта могут начаться в 2032 году, когда на Луне планируется построить специализированный завод для переработки добытых ресурсов.

В ближайшее время NASA планирует отправить на Луну прототип буровой установки и приступить к работе по добыче реголита — материала, покрывающего поверхность Луны.

В NASA считают, что первыми заказчиками этих работ станут коммерческие ракетные компании, которые смогут использовать лунные ресурсы для получения топлива или кислорода.

В настоящее время агентство стремится количественно определить потенциальные ресурсы, включая энергию, воду и лунный грунт, чтобы привлечь коммерческие инвестиции.

“Мы пытаемся инвестировать в фазу разведки, понять ресурсы... чтобы [снизить] риск, чтобы внешние инвестиции имели смысл, который мог бы привести к разработке и производству. Мы буквально только царапаем поверхность”, — сказал Джеральд Сандерс.

Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить новую высадку астронавтов на Луну в 2025 или 2026 годах.

Читайте также: