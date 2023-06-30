Страны ЕС поддержали план использования российских активов в пользу Украины

Пока неизвестно, когда это произойдет окончательно, но до конца лета Европейская комиссия готовится представить более подробное предложение.

СтраныЕвросоюза поддержали план, согласно которому доходы от российских активов, замороженных в странах Европы, будут использованы для помощи Украине.

Об этом информирует издание Bloomberg.

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В сообщении указывается, что лидеры ЕС в ходе переговоров в Брюсселе поддержали обучение варианту использования прибыли от замороженных активов российского Центробанка. Аналитики сообщают, что эта прибыль составляет примерно три миллиарда евро в год.

Страны ЕС планируют заручиться поддержкой стран Большой семерки по этому вопросу. Журналисты сообщают, что Брюссель уже провел консультации в США. Также эту идею поддерживает Великобритания.

Пока неизвестно, когда это произойдет окончательно, но до конца лета Европейская комиссия готовится представить более подробное предложение.

Источники издания сообщают, что существует несколько юридических рисков, что Россия может обжаловать это решение в суде. Кроме того, есть сомнения, что проценты и доходы, полученные от замороженных суверенных активов РФ, принадлежат России.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей приверженностью Москве, заявил, что его страна выступает против плана Евросоюза предоставить Украине долгосрочное финансирование.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что лидеры стран ЕС сделали выводы о помощи Украине после так называемого бунта предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Теперь она должна быть увеличена до беспрецедентного уровня.

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