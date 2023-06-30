Країни ЄС підтримали план використання російських активів на користь України

Наразі невідомо, коли це станеться остаточно, але до кінця літа Європейська комісія готується представити більш детальну пропозицію.

Країни Євросоюзу підтримали план, згідно з яким прибутки від російських активів, заморожених у країнах Європи, будуть використані для допомоги Україні.

Про це інформує видання Bloomberg.

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У повідомленні вказується, що лідери ЄС під час переговорів у Брюсселі підтримали вчення варіанту використання прибутку від заморожених активів російського Центробанку. Аналітики повідомляють що цей прибуток становить приблизно три мільярди євро на рік.

Країни ЄС планують заручитись підтримкою країн Великої сімки у цьому питанні. Журналісти повідомляють, що Брюссель вже провів відповідні консультації в США. Також цю ідею підтримує Велика Британія.

Наразі невідомо, коли це станеться остаточно, але до кінця літа Європейська комісія готується представити більш детальну пропозицію.

Джерела видання повідомляють, що є кілька юридичних ризиків, що Росія може оскаржити це рішення у суді. Крім того, є сумніви, що відсотки й прибутки, отримані від заморожених суверенних активів РФ, належать саме Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю прихильністю до Москви, заявив, що його країна виступає проти плану Євросоюзу надати Україні довгострокове фінансування.

Крім того, ми раніше інформували, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що лідери країн ЄС зробили висновки щодо допомоги Україні після так званого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Тепер її має бути збільшено до безпрецедентного рівня.

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