Неприємний сюрприз від дружини: Павелко поки залишається у СІЗО

Сьогодні розгляд справи відклали. Тож, Андрій Павелко сидітиме в СІЗО ще, щонайменше тиждень.
Відсторонений президент УАФ Андрій Павелко залишається у львівському СІЗО і проведе там щонайменше тиждень
Пр це передає ТСН.
Причина сьогоднішніх негараздів футбольного функціонера – його дружина Катерина. Вчора вона найняла нового адвоката. Він сьогодні мав би захищати Павелка в Апеляційному суді Львова і бути четвертим захисником, але замість себе відправив клопотання про перенесення судового засідання. Відтак розгляд справи відклали, бо новий адвокат має з нею ознайомитися. Тож, Андрій Павелко сидітиме в СІЗО ще, щонайменше тиждень.
"Справу слід відкласти щоб не порушувати право підозрюваного на захист. Є три адвокати, може бути пʼять. Но не більше. Так каже закон. Тому розгляд справи відкладаєм", – каже суддя Львівського апеляційного суду Ігор Галапац.
Підтримати Павелка на засідання суду прийшли такі "ветерани" футболу як Ігор Бєланов, Олексій Михайличенко, Олег Протасов, Анатолій Дем'яненко.
Справа Павелка: що відомо
Нагадаємо, 16 червня рішенням судді Шевченківського районного суду міста Львова Андрія Павелка відправили у СІЗО на 60 діб. Його підозрюють у заволодінні грошима під час будівництва заводу з виготовлення штучних полів.
Збитки, завдані футбольними корупціонерами бюджету України та міжнародним організаціям (УЄФА та ФІФА), експерти і слідство оцінюють у приблизно пів мільярда гривень.
Наприкінці жовтня 2022 року в будинку президента УАФ Андрія Павелка відбулися обшуки. До журналістів ТСН потрапили відео слідчих дій. На кадрах видно, з яким розмахом живе футбольний функціонер.
Наприкінці листопада суд заарештував президента УАФ, проте за нього внесли заставу.
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