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Орбан виступив проти наміру Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Орбан виступив проти наміру Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки. / Фото: Associated Press

Єврокомісія заблокувала кошти на відновлення Угорщини та Польщі.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

Заяву про це Орбан зробив під час виступу в ефірі державного радіо в п'ятницю, пише Reuters.

Міністр переконує, що Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", – сказав угорський прем’єр.

Єврокомісія заблокувала кошти на відновлення Угорщини та Польщі, мовляв, уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.

Нагадаємо, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.

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Дата публікації
Перегляди
680
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