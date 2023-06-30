Орбан виступив проти наміру Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

Єврокомісія заблокувала кошти на відновлення Угорщини та Польщі.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

Заяву про це Орбан зробив під час виступу в ефірі державного радіо в п'ятницю, пише Reuters.

Міністр переконує, що Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", – сказав угорський прем’єр.

Єврокомісія заблокувала кошти на відновлення Угорщини та Польщі, мовляв, уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.

Нагадаємо, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.

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