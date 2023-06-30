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Орбан выступил против намерения Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Орбан выступил против намерения Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро

Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки. / Фото: Associated Press

Еврокомиссия заблокировала средства на восстановление Венгрии и Польши.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.

Заявление об этом Орбан сделал во время выступления в эфире государственного радио в пятницу, пишет Reuters.

Министр убеждает, что Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, финансируемого за счет предварительного совместного кредита европейских стран.

"Ясно одно, мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро", — сказал венгерский премьер.

Еврокомиссия заблокировала средства на восстановление Венгрии и Польши, мол, правительства этих стран наносят ущерб демократии и верховенству права.

Напомним, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, финансируемого за счет предварительного совместного кредита европейских стран.

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Дата публикации
Просмотры
645
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