ЕС предоставит Украине дополнительные €50 млрд помощи: на каких условиях

Еврокомиссия предлагает кредит для Украины на следующие четыре года.

Европейская комиссия планирует выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы предлагаем кредит для Украины на следующие четыре года в размере до 50 миллиардов евро", – отметила она.

По ее словам, эти деньги позволят "обеспечить предполагаемое финансирование Украины по пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором".

Бюджетный резерв в размере 50 миллиардов евро обеспечит украинским партнерам по блоку перспективу и надежность, сказала фон дер Ляен в комментарии журналистам, передает "Голос Америки".

По информации Reuters, эта сумма была выделена после пересмотра бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и накануне международной конференции в Лондоне на этой неделе, которая намерена собрать больше средств для восстановления Украины.

Bloomberg писал, что Еврокомиссия хочет избежать обременительного инструмента восстановления для находящейся в состоянии войны страны и предложит помощь в виде грантов, льготных займов и гарантий.

Напомним, что вчера, 19 июня, Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны обратили внимание на финансовое сотрудничество Украины в ЕС.

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