ЄС надасть Україні додаткові €50 млрд допомоги: на яких умовах

Єврокомісія пропонує кредит для України на наступні чотири роки.

Європейська комісія планує виділити Україні €50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми пропонуємо кредит для України на наступні чотири роки у розмірі до 50 мільярдів євро", – зазначила вона.

За її словами, ці гроші дозволять "забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором".

Бюджетний резерв у розмірі 50 мільярдів євро забезпечить українським партнерам по блоку перспективу та надійність, сказала фон дер Ляєн у коментарі журналістам, передає "Голос Америки".

За інформацією Reuters, ця сума була виділена після перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки та напередодні міжнародної конференції в Лондоні цього тижня, яка має на меті зібрати більше коштів для відновлення України.

Bloomberg писав, що Єврокомісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни, і запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.

Нагадаємо, що вчора, 19 червня, Володимир Зеленський провів переговори із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони звернули увагу на фінансову співпрацю і рух України в ЄС.

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