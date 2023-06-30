Комбат 3-й ОШБр: эпоха войн началась – на войну попадут все

По мнению Бота, на войну попадут все, поэтому лучше начать готовиться к этому уже сейчас.

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Бот" рассказал, как относится к оставшимся в тылу мужчинам и отказываются идти воевать.

Об этом он сказал в интервью пресс-службе 3 ОШБр.

"Бот" говорит, что мужчин призывного возраста, которые не пошли воевать, не осуждает. Однако считает, что они ошибаются, думая, что их "пронесет" и удастся избежать войны.

"У меня нет чувства презрения или ненависти к ним вообще. На самом деле есть немного даже чувство сострадания, потому что они живут в иллюзиях. Потому что все в основном попадут в армию, на войну. Все, кто был мобилизован в 2022 году, думали в 2014: да в АТО есть кому воевать. Кто им гарантирует, что их никогда не заберут на войну. ХХІ век – началась эпоха войн, вы что, не поняли. Они сами себя обманывают, им же хуже. Лучше бы начали тренироваться, готовиться и изучать, в какое подразделение можно пойти служить в силу своих способностей, чтобы принести максимальный КПД, потому что потом заберут в обычную пехоту и пи**ец", — говорит "Бот".

Отметим, что военный "Бот" является командиром 1-го механизированного батальона 3 ОШБр. На войну он отправился в августе 2014 года. Воевал в Песках, Широкино. С началом полномасштабного вторжения стал в ряды 3 ОШБр. Воевал на Киевщине. Прошел Гостомель, Бучу, Мощун, Стоянку.

Весной 2023 года участвовал в ожесточенных боях за Бахмут, которые называл тяжелыми в своей военной карьере.

Напомним, в Киеве и Ивано-Франковске всем военнообязанным ТЦК дали 10 дней, чтобы прибыть в ТЦК.

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