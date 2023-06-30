Кабмин назначил Елену Думу на должность главы АРМА

Дума обвиняется в связях с людьми, которых подозревают в государственной измене и связях с Россией.

Кабинет министров назначил Елену Думу на должность председателя Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами во время заседания, которое состоялось в пятницу, 30 июня.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Перед назначением Дума набрала на открытом голосовании нужные 6 голосов от членов конкурсной комиссии.

После голосования многие общественные организации выразили недовольство, в частности Центр противодействия коррупции и Transparency International Украина. Позже один из членов комиссий оторвал свой голос за Думу.

Активисты и общественные организации обвиняют Думу в том, что она имеет связи с лицами, подозреваемыми в государственной измене и связях с Россией. Также среди претензий к Думе отмечается, что у нее нет опыта работы с уголовной юстицией.

Кроме того, Елена Дума в 2012 году принимала участие в пресс-конференции с Сэмом Кислиным, финансовым донором Рудольфа Джулиани, то есть "принимала непосредственное участие в попытках дискредитации своей страны и нынешнего президента США" Джо Байдена.

Сама Дума отвергает какие-либо обвинения.

Также результаты голосования на должность Арма прокомментировали в Большой семерке.

"G7 внимательно следила за процессом назначения главы ARMA и отметила обеспокоенность гражданского общества в отношении принятых процедур. Важно соблюдать надлежащие процедуры, чтобы укрепить доверие к ARMA", – говорится в сообщении послов.

Напомним, ранее сообщалось, что антикоррупционеры призвали не утверждать победителя конкурса на руководителя АРМА.

Кроме того, мы ранее информировали, что народная депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева появилась в Раде в День Конституции с ценными часами на руке от бренда Jacob&Co Five Time Zone.

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