Кабмін призначив Олену Думу на посаду голови АРМА

Думу звинувачують у звʼязках з людьми, яких підозрюють у державній зраді та звʼязках з Росією.

Кабінет міністрів призначив Олену Думу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами під час засідання, яке відбулось у пʼятницю, 30 червня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Перед призначенням Дума набрала на відкритому голосуванні необхідні шість голосів від членів конкурсної комісії.

Після голосування багато громадських організацій висловили невдоволення, зокрема Центр протидії корупції та Transparency International Україна. Пізніше один з членів комісій відірвав свій голос за Думу.

Активісти та громадські організації звинувачують думу в тому, що вона має звʼязки з особами, яких підозрюють у державній зраді та звʼязках з Росією. Також серед претензій до Думи відзначається, що вона не має досвіду роботи з кримінальною юстицією.

Крім того, Олена Дума у 2012 році брала участь у пресконференції з Семом Кісліним, фінансовим донором Рудольфа Джуліані, тобто "брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США" Джо Байдена.

Сама Дума відкидає будь-які звинувачення.

Також результати голосування на посаду АРМА прокоментували у Великій сімці.

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", – йдеться в повідомленні послів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що антикорупціонери закликали не затверджувати переможця конкурсу на очільника АРМА.

Крім того, ми раніше інформували, що народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва з’явилася в Раді в День Конституції з коштовним годинником на руці від бренду Jacob&Co Five Time Zone.

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