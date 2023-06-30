Викриття на шахрайстві нардепа "Євросолідарності": деталі гучної справи

Нардепові загрожує від 5 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

ДБР проситиме суд обрати запобіжний захід нардепові "Євросолідарності" Сергію Алєксєєву, який фігурує у справі про шахрайство, у вигляді арешту з альтернативою застави в 10 млн гривень.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко.

"Правоохоронці діяли в межах кримінальної справи. Докази є досить вагомими, щоб звернутись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу з можливістю внесення застави в 10 млн гривень", – сказав Удовиченко.

Розслідування справи триває. За його словами, зараз – лише початковий етап викриття нардепа.

"Нас іще чекає спільна копітка робота. Однак діє група найфаховіших слідчих, прокурорів та оперативних співробітників СБУ", – запевнив Удовиченко.

Своєю чергою заступник генерального прокурора України Антон Войтенко додав, що клопотання підозрюваному вже вручено і скеровано до суду для розгляду. Справу розглядатиме Личаківський райсуд Львівської області.

За словами Войтенка, у цій справі наразі є лише один підозрюваний – сам народний депутат. Нардепові загрожує від 5 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

"Ми працюємо над тим, щоб перевірити можливу причетність інших осіб до вчинення народним депутатом кримінального правопорушення. Проте інших осіб поки не задокументовано", – каже заступник генпрокурора.

Нардеп Сергій Алєксєєв / Фото: УНІАН

Нагадаємо, СБУ затримала на хабарі нардепа з фракції п'ятого президента України Петра Порошенка Сергія Алексєєва. Нардеп вимагав від іноземця $50 тисяч, обіцяючи "відмазати" його від екстрадиції і сприяти в отриманні статусу біженця.

Пізніше заступник голови СБУ Сергій Наумюк повідомив, що нардеп запропонував свої "послуги" іноземцеві 1 червня. Першу частину коштів у сумі 20 тис. доларів він отримав 17 червня. Учора ввечері депутата викрили "на гарячому" під час отримання другого траншу у розмірі 30 тис. доларів.

За словами Наумюка, нардеп, маючи адвокатський досвід, розумів протиправність своїх дій і застосовував різні методи конспірації, щоб ускладнити документування злочину.

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