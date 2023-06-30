СБУ затримала на хабарі нардепа з фракції Порошенка Сергія Алексєєва: вимагав $50 тисяч

СБУ викрила чинного народного депутата, який за $50 тисяч обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. Йдеться про парламентаря з фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва.

Про це повідомили в СБУ.

"Парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч дол США – першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого "траншу" - 30 тисяч доларів США", - зазначили у відомстві.

Затримання Сергія Алексєєва

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення депутату про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора уточнили, що про підозру повідомлено голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

"За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії", – йдеться у повідомленні.

Нардеп вимагав крупну суму від іноземця / Фото: Офіс генерального прокурора

За даними слідства, нардеп хотів обманом виманити гроші у громадянина Німеччини.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід очільникові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку, якого підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Головка взяли під варту на 60 діб з правом внесення застави.

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