СБУ затримала на хабарі нардепа з фракції Порошенка Сергія Алексєєва: вимагав $50 тисяч

Чинному нардепу повідомили про підозру.
СБУ викрила чинного народного депутата, який за $50 тисяч обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. Йдеться про парламентаря з фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва.
Про це повідомили в СБУ.
"Парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч дол США – першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого "траншу" - 30 тисяч доларів США", - зазначили у відомстві.
На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення депутату про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В Офісі генпрокурора уточнили, що про підозру повідомлено голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.
"За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, нардеп хотів обманом виманити гроші у громадянина Німеччини.
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід очільникові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку, якого підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Головка взяли під варту на 60 діб з правом внесення застави.
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