СБУ задержала на взятке нардепа из фракции Порошенко Сергея Алексеева: требовал $50 тысяч

СБУ разоблачила действующего народного депутата, который за $50 тысяч обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. Речь идет о нардепе от партии "Европейская солидарность" Сергее Алексееве.

Об этом сообщили в СБУ.

"Парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения нардепом 20 тысяч долларов США – первой части денежного вознаграждения, и уличили его втором "транше" — 30 тысяч долларов США", — отметили в ведомстве.

Задержание нардепа

На основании собранных улик Генеральный прокурор Украины санкционировал объявление депутату о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Офисе генпрокурора уточнили, что о подозрении уведомлено главу подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

"По месту жительства подозреваемого продолжаются безотлагательные следственные действия", – говорится в сообщении.

Нардеп требовал крупную сумму от иностранца / Фото: Офис генерального прокурора

По данным следствия, нардеп хотел обманом выманить деньги у гражданина Германии.

Напомним, суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого подозревают в получении взятки от предпринимателя. Головко взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога.

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