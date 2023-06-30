"Бавовна" в Бердянске: в городе раздаются мощные взрывы

В городе неспокойно с самого утра.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы.

Об этом написал в Telegram спикер ОВА Сергей Братчук и обнародовал соответствующее фото. На снимке видно, как в воздух поднимаются клубы дыма.

"Бердянск. Бавовнятко", — написал он.

В Бердянске раздаются взрывы / Фото: Спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук

Где именно прогремели взрывы и их последствия — пока ничего неизвестно.

Напомним:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бои с российскими захватчиками и имеют большие успехи в продвижении на определенных участках фронта. Однако и враг наготове. В частности, на Мелитопольском направлении россияне подтянули резервы, но украинские защитники не дают врагу отдохнуть и показывают новую версию "Чернобаевки".

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