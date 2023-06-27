В случае теракта на ЗАЭС: на Днепропетровщине разработали план эвакуации

В Днепропетровской области разработали план эвакуации на случай возможного теракта на ЗАЭС.

В Днепропетровской области был разработан план эвакуации населения на случай возможного теракта на Запорожской атомной электростанции.

Об этом 27 июня рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Должны относиться к этому серьезно, однако с холодной головой, паника сейчас — худший враг", — отметил он.

Так, в области был создан соответствующий штаб и разработан план эвакуации жителей, определены маршруты. Также на Днепропетровщине будут проводиться учения на случай чрезвычайной ситуации.

По словам Лысака, в зоне наибольшего риска находятся населенные пункты Никопольского и Криворожского районов, в том числе Никополь, Марганец, Покров.

Жителям посоветовали заранее сделать запас воды в герметичных емкостях и собрать тревожный чемоданчик. В случае взрыва людям следует плотно закрыть все окна, двери, вентиляционные проемы, выключить кондиционеры.

Напомним, в "Энергоатоме" рассказала о ситуации на Запорожской АЭС по состоянию на 27 июня.

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