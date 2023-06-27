На випадок теракту на ЗАЕС: на Дніпропетровщині розробили план евакуації

На Дніпропетровщині розробили план евакуації на випадок можливого теракту на ЗАЕС.

У Дніпропетровській області розробили план евакуації населення на випадок можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Про це 27 червня розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Маємо ставитися до цього серйозно, проте з холодною головою, паніка нині – найгірший ворог", - зазначив він.

Так, в області створили відповідний штаб і розробили план евакуації жителів, визначені маршрути. Також на Дніпропетровщині проводитимуться навчання на випадок надзвичайної ситуації.

За словами Лисака, у зоні найбільшого ризику перебувають населені пункту Нікопольського та Криворізького районів, у тому числі Нікополь, Марганець, Покров.

Мешканцям порадили заздалегідь зробити запас води у герметичних ємностях та зібрати тривожну валізку. У разі вибуху людям варто щільно закрити усі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкнути кондиціонери.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіла про ситуацію на Запорізькій АЕС станом на 27 червня.

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