Загроза підриву ЗАЕС: яка ситуація на станції

В "Енергоатомі" повідомили про ситуацію на Запорізькій АЕС станом на 27 червня.

Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Окупанти замінували на атомній станції ставок-охолоджувач. Станом на ранок 27 червня ситуація на ЗАЕС контрольована, рівень води у ставку-охолоджувачі стабільний.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – без змін. Наразі він становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

"Енергоблоки ЗАЕС не працюють від вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - зазначила пресслужба.

Нагадаємо, експертка спрогнозувала сценарій у разі теракту на Запорізькій АЕС.

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