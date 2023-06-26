Загроза теракту на ЗАЕС: у ГУР назвали ймовірні сценарії

На тлі можливого теракту на Запорізькій АЕС зараз в Україні прораховують наслідки можливих сценаріїв, зокрема реалізації терористичних намірів ворога.

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Він говорить, що інформацію про замінування об'єктів Запорізької атомної станції вже не вперше получено, про це йшлося ще за попередній рік.

"Цього року ми мали активізацію подібних дій збоку супротивника, як і в разі Каховської ГЕС і дамби. шантажу вже не вперше", - зазначив Юсов.

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У ГУР зазначають, що Кремль використовує ядерний шантаж, щоб підвищити рівень напруження.

"Це дуже небезпечна гра з вогнем. Існують різні сценарії, в тому числі ексцес виконавця, вихід з-під контролю. За це нестиме відповідальність держава-агресор. Єдина можливість запобігти цим сценаріям - швидка деокупація і повернення Запорізької станції під український контроль", - підкресливши Юсов.

Загроза на Запорізькій АЕС

За даними української розвідки та СБУ, Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Окупанти замінували на атомній станції ставок-охолоджувач.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. Терористи розмістили вибухівку біля чотирьох з шести енергоблоків атомної електростанції.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило поради щодо вмісту домашніх аптечок для мешканців 50-кілометрової зони навколо Запорізької атомної станції через можливу загрозу підриву.

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