Угроза теракта на ЗАЭС: в ГУР назвали вероятные сценарии

На фоне возможного теракта на Запорожской АЭС сейчас в Украине просчитываются последствия возможных сценариев, в частности, реализации террористических намерений врага.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он говорит, что информация о заминировании объектов Запорожской атомной станции уже не впервые получена, об этом говорилось еще в прошлом году.

"В этом году мы имели активизацию подобных действий со стороны противника, как и в случае Каховской ГЭС и дамбы. Главное управление разведки предупреждает весь мир, что агрессоры и террористы осуществляют такие мероприятия и рассматривают сценарий терактов на Запорожской станции, которая контролируется оккупантами и используется для ядерного шантажа уже не впервые", — отметил Юсов.

В ГУР отмечают, что Кремль использует ядерный шантаж для повышения уровня напряжения.

"Это очень опасная игра с огнем. Существуют разные сценарии, в том числе эксцесс исполнителя, выход из-под контроля. За это будет нести ответственность государство-агрессор. Единственная возможность предотвратить эти сценарии — быстрая деоккупация и возвращение Запорожской станции под украинский контроль", — подчеркнул Юсов.

Угроза на Запорожской АЭС

По данным украинской разведки и СБУ Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Оккупанты заменяли на атомной станции пруд-охладитель.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Террористы разместили взрывчатку около четырех из шести энергоблоков атомной электростанции.

Министерство здравоохранения обнародовало советы по содержанию домашних аптечек для жителей 50-километровой зоны вокруг Запорожской атомной станции из-за возможной угрозы подрыва.

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