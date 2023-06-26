ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении – британская разведка

Украина активизировала свои наступательные операции вокруг Бахмута в Донецкой области в рамках большого контрнаступления Вооруженных Сил.

Об этом говорится в ежедневном отчете министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, во время операции с участием нескольких бригад украинские силы продвинулись как на северном, так и на южном флангах Бахмута.

"Было немного доказательств того, что у России есть какие-то значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в отдаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии свыше 200 км", — сообщают в Минобороны Британии.

Напомним, ВСУ во время наступления на Бахмутском направлении за прошлую неделю продвинулись до 2 км.

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