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ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении – британская разведка

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
811
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении – британская разведка

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении. / Фото: Associated Press

Разведка Британии рассказала об успехах украинских военных под Бахмутом.

Украина активизировала свои наступательные операции вокруг Бахмута в Донецкой области в рамках большого контрнаступления Вооруженных Сил.

Об этом говорится в ежедневном отчете министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, во время операции с участием нескольких бригад украинские силы продвинулись как на северном, так и на южном флангах Бахмута.

"Было немного доказательств того, что у России есть какие-то значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в отдаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии свыше 200 км", — сообщают в Минобороны Британии.

Напомним, ВСУ во время наступления на Бахмутском направлении за прошлую неделю продвинулись до 2 км.

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Дата публикации
Просмотры
811
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