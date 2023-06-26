ВСУ зашли на левый берег Днепра в Херсонской области — "АТЕШ"

Партизанское движение сообщает о действиях украинских военных на левобережье Херсонщины.

Вооруженные силы Украины могли зайти на левый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом пишет партизанское движение "Атеш".

"Агенты движения "АТЕШ" подтверждают, что ВСУ на левом берегу Днепра", — говорится в сообщении.

Вечером 25 июня Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в Telegram украинский флаг, однако не комментировал ситуацию.

Российские оккупанты заявили, что на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста украинские военные не менее трех суток удерживают "небольшой плацдарм". Оккупанты написали, что покинули его из-за постоянных обстрелов украинской артиллерии и угрозы окружения их сил.

"Атеш" также писал, что утром, 26 июня, "покажут результаты относительно Крыма и Геническа".

Напомним, вечером 25 июня президент Зеленский в своем обращении лаконично прокомментировал события на фронте:

"Таврическое направление – вы молодцы! Спасибо". Других деталей он не указал. Информацию российских так называемых "военкоров" о якобы высадке десанта ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области президент не комментировал.

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